Месси вошёл в стартовый состав на матч чемпионата мира с Мексикой

В матче второго тура группы С на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре сыграют команды Аргентины и Мексики.

Матч второго тура группы С на ЧМ-2022 между Аргентиной и Мексикой состоится 26 ноября. Начало — в 22:00 мск.

С первых минут у Аргентины выйдут Акуна, Де Паул, Ди Мария, Макаллистер, Лисандро Мартинес, Лаутаро Мартинес, Эмилиано Мартинес, Месси, Монтиэль, Отаменди и Родригес.

В стартовый состав Мексики попали Альварес, Араухо, Вега, Гальярдо, Гуардадо, Лосано, Монтес, Морено, Очоа, Чавес и Эррера.

Ранее нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче с Данией.