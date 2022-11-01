Мбаппе оформил дубль в матче с Данией

Сборная Франции проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Дании.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отличился на 61-й и 86-й минутах.

Игра проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. На данный момент счёт 2:1 в пользу команды Дидье Дешама.

Главный судья встречи — Шимон Марциняк из Польши.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что фанаты освистывают Мбаппе в матче с Данией на ЧМ-2022.