Фанаты освистывают Мбаппе в матче с Данией на ЧМ-2022

Сборная Франции проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Дании.

Болельщики на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе освистывают нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, когда он касается мяча.

На данный момент счёт 0:0.

Главный судья встречи — Шимон Марциняк из Польши.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Кристенсен сфолил на Мбаппе и получил жёлтую карточку в матче Франция — Дания.