Кристенсен сфолил на Мбаппе и получил жёлтую карточку в матче Франция — Дания на ЧМ-2022

Сборная Франции проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Дании.

На 20-й минуте матча Килиан Мбаппе совершил мощное ускорение вперёд. Француз мог выбежать один на один с вратарём, но Андреас Кристенсен двумя руками схватил убегавшего француза. Арбитр не расценил это как фол «последней надежды», несмотря на апелляции со стороны французов.

Игра проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. На данный момент счёт 0:0.

Главный судья встречи — Шимон Марциняк из Польши.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее стали известны стартовые составы Франции и Дании на матч ЧМ-2022.