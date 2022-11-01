Стали известны стартовые составы Франции и Дании на матч ЧМ-2022

В матче второго тура группы D на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре сыграют команды Франции и Дании.

Матч второго тура группы D на ЧМ-2022 между Францией и Данией состоится 26 ноября. Начало — в 19:00 мск.

С первых минут у Франции выйдут Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес, Тчуамени, Гризманн, Рабьо, Дембеле, Жиру, Мбаппе.

В стартовый состав Дании попали Шмейхель, Нельссон, А. Кристенсен, Андерсен, Р. Кристенсен, Хёйбьерг, Эриксен, Мехле, Дамсгард, Корнелиус, Линдстрём.

Ранее сообщалось, что сборная Польши одержала победу в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 над национальной командой Саудовской Аравии.