Проблеск гениальности: как Месси двумя касаниями избавил Аргентину от мучений в матче с Мексикой на ЧМ по футболу

Аргентина одержала победу над Мексикой и продолжила борьбу за выход в плей-офф футбольного мундиаля. Двукратные чемпионы мира крайне невыразительно провели первый тайм и не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, но во втором тайме своё веское слово сказал Лионель Месси. Сначала легендарный нападающий неотразимо пробил в нижний угол из-за пределов штрафной, застав врасплох Гильермо Очоа, а затем помог отличиться вышедшему на замену Энцо Фернандесу.

Ко всеобщей неожиданности Аргентина подходила ко второму туру группового этапа чемпионата мира с нулём в графе «набранные очки» и весьма туманными перспективами. Поражение в матче с Саудовской Аравией поставило подопечных Лионеля Скалони в сложное положение и практически не оставляло права на ошибку. При неудачном раскладе даже четырёх очков в последних двух матчах могло не хватить для выхода из группы, а проигрыш Мексике и вовсе лишал их надежд на продолжение борьбы за путёвку в плей-офф.

Благо зелёных вряд ли можно отнести к категории неудобных соперников для альбиселесте. Из последних десяти встреч аргентинцы взяли верх в восьми, а в последний раз уступили в далёком 2004 году. Тогда пути сборных пересеклись на групповом этапе Кубка Америки, а исход противостояния решил точный удар Рамона Моралеса. Правда, тогда цвета двукратных чемпионов мира ещё не защищал Лионель Месси, дебютировавший в национальной команде годом позже и за это время ставший злым гением мексиканцев. В пяти матчах с «майя» форвард «Пари Сен-Жермен» отметился тремя голами и двумя голевыми передачами и лишь раз покинул поле без набранных очков.

И в этот раз именно на Месси возлагались надежды аргентинских фанатов. Лео появился на привычной для себя позиции под нападающим, а вот окружение заметно изменилось. Скалони почти наполовину переформатировал состав, практически полностью перебрав оборонительную и среднюю линии. На скамейке остался виновник одного из пропущенных голов Кристиан Ромеро, в обновлённом виде предстали фланги защиты, не оказалось на поле и Леандро Паредеса с Папу Гомесом. Наставник явно хотел добавить коллективу манёвренности и свежести, но его задумка не оправдалась.

В первом тайме Аргентина предстала медленной, безыдейной и абсолютно неострой. Альбиселесте почти безраздельно контролировали мяч, но стерильное владение не приносило им никаких дивидендов. Движение практически отсутствовало, подходов к штрафной было минимум, а звёзды были непохожи сами на себя. Лаутаро Мартинес находился на голодном пайке, а Анхель Ди Мария отыгрывал преимущественно назад. Месси же был вынужден опускаться слишком низко и продираться сквозь рифы оборонительной линии Мексики, но раз за разом напарывался на них.

В итоге за тайм Аргентина нанесла лишь один удар по воротам Гильермо Очоа. Да, было несколько опасных прострелов, замысловатая подача Месси во вратарскую и три угловых, но заставить голкипера войти в игру так и не получилось. Впервые заставить его понервничать удалось лишь на 40-й минуте, когда после очередного корнера выше всех выпрыгнул не самый высокорослый Лаутаро. Мексиканцы же ответили на это сразу тремя попытками, каждая из которых выглядела ярче и перспективнее. Особенно впечатляющим получился «выстрел» Алексиса Веги со стандарта. И если бы не роскошный сейв Эмилиано Мартинеса, счёт был бы открыт.

После перерыва ничего не изменилось. Ди Мария менял правую бровку на левую, а Скалони — Гвидо Родригеса на Энцо Фернандеса, но по истечении часа на табло всё так же горели нули. Перекаты с одного фланга на другой не помогали, а сольные проходы Месси по центру заканчивались ничем. Лионель запорол даже удар со штрафного со своей излюбленной точки — около 23 метров от ворот и немного правее центра.

Но аргентинец не был бы одним из лучших футболистов в истории, если бы в сложнейшей ситуации не сказал веского слова. На 64-й минуте он получил пас с фланга от Ди Марии, одним касанием обработал мяч, а вторым положил его точно в дальний угол. Удар получился настолько хлёстким и точным, что даже вытянувшийся в струну Очоа не сумел выручить партнёров. Аргентина впервые забила с игры в Катаре и вышла вперёд.

На камбэк у Мексики ни хватило ни сил, ни ресурсов. Херардо Мартино бросил в бой все возможные резервы, включая звёздного нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса. Но в оставшееся время зелёные ни разу не заставили Мартинеса продемонстрировать мастерство. Зато это сделал вышедший на замену Энцо Фернандес. Получив передачу от Месси, он ворвался в штрафную и неотразимо пробил в дальний верхний угол.

Аргентина с огромным трудом, но всё же сломила сопротивление Мексики и поднялась на вторую строчку в таблице группы C, обогнав Саудовскую Аравию по дополнительным показателям. Однако расслабляться Месси и компании рано. В заключительном туре их ждёт сражение с лидером квартета — Польшей.