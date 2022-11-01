Культура паса: как Мбаппе забил Дании два мяча и вывел Францию в плей-офф ЧМ по футболу

Франция взяла верх над Данией в матче второго тура группового этапа и гарантировала себе путёвку в плей-офф чемпионата мира по футболу. Подопечные Дидье Дешама доминировали на протяжении всей встречи и нанесли 21 удар по воротам Каспера Шмейхеля, но добыли победу лишь в самой концовке. Главным героем встречи стал нападающий Килиан Мбаппе. Сначала он направил мяч в ворота между двух защитников после передачи Тео Эрнандеса, а затем вынырнул из-за спины соперника и замкнул бедром идеальный навес Антуана Гризманна.

На бумаге противостояние Франции и Дании считалось одним из самых ожидаемых и принципиальных в рамках групповой стадии чемпионата мира по футболу. За последние полгода сборные дважды встречались друг с другом в Лиге наций, и в обоих случаях сильнее оказался номинальный андердог. На «Стад де Франс» подопечные Каспера Юльманна хоть и пропустили первыми, но взяли верх благодаря дублю Андреаса Корнелиуса (2:1), а на родном «Паркене» и вовсе всухую обыграли действующих чемпионов мира (2:0).

Однако в преддверии этой встречи не менее часто вспоминали и предыдущий чемпионат мира в России, где французы и датчане провели один из самых скучных матчей турнира. За 90 минут соперники лишь пять раз попали в створ и ни разу не поразили ворота друг друга. Правда, тогда нежелание рисковать было обусловлено турнирным положением. К этому моменту команды уже успели практически гарантировать себе путёвки в плей-офф и не имели стимула отдавать все силы ради трёх дополнительных очков.

На этот раз всё было несколько иначе. Если Франция начала ЧМ-2022 с разгромной победы, то Дания не смогла обыграть скромный Тунис и оказалась в непростой ситуации. В случае поражения «алая гвардия» могла не только потерять шансы на первое место в квартете, но и отстать от Австралии на два очка. И в этом случае они оказывались припёртыми к стене и были вынуждены брать верх над соккеруз в заключительном туре. В противном случае одно из главных открытий Евро-2020 могло остаться без 1/8 финала.

Оба тренера были вынуждены произвести изменения в составах в сравнении с первым туром. Травма Лукаса Эрнандеса заставила Дешама поставить на левый фланг его брата Тео, зато место в центре занял восстановившийся от повреждения Рафаэль Варан, а справа расположился Жюль Кюнде. У Юльманна преобразований было и того больше, причём одно из них также было вынужденным. Томас Дилейни выбыл до конца мундиаля, вследствие чего в опорную зону был переведён главный креативщик коллектива — Кристиан Эриксен. Свой шанс проявить себя получили автор двух голов в ворота «синих» в Лиге наций Андреас Корнелиус, хавбеки Йеспер Линдстрём и Миккель Дамсгор, а также защитник Виктор Нельссон. Он вышел вместо опытного, но медлительного Симона Кьяера, которому наверняка было бы непросто угнаться за скоростными форвардами оппонента.

И, несмотря на кадровые потери, по уровню футбола этот матч превосходил все предыдущие на чемпионате мира в Катаре. Да, усилиями датчан игра временами успокаивалась, но сразу же «взрывалась», когда с мячом оказывались Усман Дембеле или Килиан Мбаппе. И это при том, что нападающему «Пари Сен-Жермен» пришлось бороться не только с противниками, но и с болельщиками, сопровождавшими гулом и свистом каждое его действие на поле. И хотя он был далеко не первым в своей команде по числу ударов, на 20-й минуте подобрался к голу предельно близко. Однако Андерс Кристиансен с нарушением правил остановил его прорыв и не позволил выйти один на один с Каспером Шмейхелем. Французы требовали у арбитра красной карточки для защитника «Барселоны», но тот не счёл это фолом «последней надежды» и ограничился «горчичником».

Пусть Дания иногда и отвечала опасными контрвыпадами, но инициативой всецело владела Франция. За первый тайм подопечные Дешама нанесли почти в семь раз больше ударов по воротам (13:2), а разница по ожидаемым забитым мячам и вовсе была колоссальной (0,99 — 0,05). «Алая гвардия» могла похвастаться разве что неплохим прорывом Корнелиуса с последующим «выстрелом» в ближний угол, но на этом всё. Трёхцветные же очень легко прорывались через оборонительные редуты визави и, будь Оливье Жиру чуть поточнее, могли бы вести с комфортной разницей.

Так или иначе, гол Франции назревал. И хотя Юльманн уже в перерыве выпустил вместо статичного Корнелиуса более манёвренного и одновременно опытного Мартина Брэтуэйта, на ходе игры это никак не сказалось. Но если Антуан Гризманн не смог качественно исполнить удар с полулёта и застать врасплох Шмейхеля, то Мбаппе свой момент использовал. И помог ему в этом Тео Эрнандес, совершивший умнейшее забегание в штрафную. Латераль «Милана» открылся на лицевой линии и выкатил мяч под удар партнёру. Тот пробил не лучшим образом, но этого хватило, чтобы застать врасплох Шмейхеля.

Подопечные Дешама были лучше буквально во всех аспектах. Они доминировали и вели игру, но уже семь минут спустя пропустили. После подачи углового своим шансом воспользовался Кристенсен и заставил болельщиков трёхцветных задуматься о несправедливости футбола. Пусть Дания и немного оживилась, но вряд ли была вправе рассчитывать даже на ничью — настолько сильнее выглядели их соперники.

Однако справедливость всё же была восстановлена. И сделал это всё тот же Мбаппе, который опередил Расмуса Кристенсена и коленом замкнул блестящую подачу Гризманна. Килиан с семью голами обошёл Тьерри Анри и поднялся на второе место среди лучших бомбардиров своей сборной на мундиалях, а Франция одержала заслуженную победу и вышла в 1/8 финала, разрушив «проклятье чемпионов». В последний раз действующий триумфатор турнира пробивался в плей-офф в 2006 году.