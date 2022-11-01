Подрезка Дюка, суперсейвы Щенсны, гол и пас Левандовски: как Австралия и Польша одержали первые победы на ЧМ по футболу

Сборные Австралии и Польши добились успеха в матчах второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Подопечные Грэма Арнольда и Чеслава Михневича предпочли отдать инициативу командам Туниса и Саудовской Аравии и уступили им как по проценту владения, так и по количеству нанесённых ударов, однако сумели реализовать планы наставников. Островитянам победу принесла шикарная подрезка головой малоизвестного форварда Митчелла Дюка, а европейцам — отбитый пенальти Войцеха Щенсны и результативная игра Роберта Левандовски.

Бойцовский характер и неожиданный герой

Седьмой игровой день открывало противостояние Туниса и Австралии. «Карфагенские орлы» смотрелись его явным фаворитом, ведь они в первом туре сенсационно отобрали очки у действующего бронзового призёра чемпионата Европы Дании, тогда как соперник крупно уступил Франции, хотя и открыл счёт.

Однако подопечные Грэма Арнольда сумели удивить оппонента. Пусть они демонстрировали достаточно простой футбол с большим количеством борьбы и навесов, это работало. С первых минут они включили высокий прессинг и не позволяли коллективу Джалеля Кадри начинать собственные атаки. В результате те с огромным трудом переходили середину поля и почти не создавали моменты. «Кенгуру» вдобавок выигрывали большую часть единоборств, особенно в опорной зоне, где огромный объём работы совершил Аарон Муй. В итоге он записал себе в актив три отбора и один перехват.

В атаке же они полагалась на кроссы с флангов, особенно с левого. Крейг Гудвин регулярно создавал проблемы Мохамеду Дрегеру. Чуть реже мяч доходил на противоположный край Мэтью Леки. Замыкать навесы призван был Митчелл Дюк. И именно 31-летнему форварду, выступающему во второй по силе японской лиге, который приехал на дебютный ЧМ в карьере, повезло стать главным героем. На 23-й минуте он на глазах у всей семьи, собравшейся на трибунах, головой отправил мяч в дальний угол после подачи Гудвина. Счастливый форвард попал в объятия партнёров, а на табло тем временем показывали его радостного маленького сына. К слову, Дюк не только великолепно справлялся с прямыми обязанностями, но и старательно действовал в прессинге, совершив немало перехватов.

Тунисцы же пришли в себя лишь ближе к дополнительному времени. Именно тогда они создали свой первый по-настоящему опасный момент. Юссеф Мсакни грамотно сыграл на опережение в чужой штрафной, но замыкая прострел справа, немного не попал в ближний.

Во второй половине встречи австралийцы окончательно отошли в оборону и отдали мяч сопернику. Они выстроились на своей половине поля в две линии, и даже Дюк дежурил в районе центрального круга. Африканцы не находили способ взломать насыщенную защиту. Для этого им явно не хватало скорости. Соперники спокойно успевали перекрывать все зоны и не оставляли ни метра свободного пространства.

В попытках спасти матч Кадри принялся проводить замены. В частности вышел на поле лидер сборной Вахби Хазри, не игравший с Данией. Нападающий «Монпелье» только восстановился от повреждения. Следом появился ещё один форвард Таха Хенисси. При этом «Карфагенские орлы» не рискнули отойти от расстановки в три центральных защитника.

Рокировки в концовке помогли перехватить инициативу и запереть оппонента в штрафной. Казалось, вот-вот, и счёт сравняется. Тунисцам даже удалось нанести пару ударов в створ с близкой дистанции. Однако в целом «кенгуру» держались достойно и продолжали биться в каждом эпизоде. Подачи верхом вовсе не несли в себе никакого смысла, поскольку высокие защитники не оставляли шансов визави. Особенно хорош был Гарри Суттар, выигравший два верховых единоборства, совершивший шесть выносов и заблокировавший три удара.

К основному времени судья добавил шесть минут, но тунисцы уже сами не верили в собственный успех и даже не смогли организовать финальный штурм. А Австралия одержала заслуженную победу, которая стала для неё первой на ЧМ с 2010-го. В Бразилии и России сборная Зелёного континента суммарно довольствовалась всего одним очком.

Упущенные моменты и удивительные сейвы

Сборная Саудовской Аравии стала главной сенсацией первого тура группового этапа, ведь она умудрилась обыграть одного из главных фаворитов — Аргентину — со счётом 2:1. И было весьма любопытно, в каком психологическом состоянии подойдут подопечные Эрве Ренара к матчу с Польшей: успеют ли прийти в себя после празднования грандиозного успеха и настроятся ли должным образом.

В составе поляков же было особенно интересно понаблюдать за Робертом Левандовски. Чемпионаты мира до этого матча не приносили звезде ни малейшего удовлетворения. В России он не забил ни разу, а его сборная не сумела выйти в плей-офф. В Катаре же он не реализовал пенальти в противостоянии с Мексикой.

Саудовцы с первых минут продемонстрировали, что неожиданная победа сказалась на них только положительно, а близость завоевания путёвки в 1/8 финала дополнительно мотивировала их. Подопечные Ренара включили высокий прессинг и буквально заперли соперника на его половине. При этом они действовали на достаточно высоких скоростях и вынуждали поляков регулярно нарушать правила. Уже к 20-й минуте жёлтые получили Якуб Кивёр, Мэтти Кэш и Аркадиуш Милик. А апофеозом штурма стал удар Мохаммеда Канно под перекладину из правого угла штрафной, с которым справился Войцех Щенсны.

Что касается Левандовски, он как и другие футболисты атакующей группы сборной, был абсолютно незаметен. Как раз опорник Канно не позволял ему спокойно встречаться с мячом и вынуждал опускаться за ним к центральному кругу. Однако форвард «Барселоны» всё-таки воспользовался шансом в концовке первого тайма. У коллектива Чеслава Михневича прошла редкая атака по правому флангу. Роберт после прострела Пшемыслава Франковски справа пробросил мяч мимо вратаря, но далеко отпустил его от себя. Но следующим касанием он отдал пас свободному Аркадиушу Милику, и тот нанёс неберущийся удар под перекладину.

«Орлы пустыни» рук не отпустили и очень быстро проявили фирменный характер. На первой добавленной минуте Салех Аль-Шехри упал в штрафной после контакта с Крыстяном Беликом. Судья поначалу фол не зафиксировал, но посмотрев повтор, изменил своё решение.

А дальше настоящее чудо совторил Щенсны. Опытный вратарь не только справился с не самым удачным выстрелом Салема Аль-Давсари в правый от себя угол, но и парировал добивание в упор от Мохаммеда Аль-Бурайка. После этого счастливый голкипер попал в объятия партнёров. Можно сказать, им воздалось за нереализованный одиннадцатиметровый Левандовски.

Во втором тайме поляки окончательно сконцентрировались на обороне и отошли на свою половину. Саудовская Аравия продолжала атаковать и в итоге довела процент владения мячом до 64 %. А особенно хорош был Аль-Давсари. Не забивший пенальти полузащитник стремился изо всех сил реабилитироваться и вёл всю игру. В частности, он сразу после перерыва упустил убойный шанс, когда с нескольких метров пробил в ноги своевременно сократившему угол обстрела Щенсны.

Чуть позднее Аль-Давсари великолепным разрещающим пасом вывел на удар в штрафную Фераса Аль-Брикана, но тот не попал в ближнюю девятку. А затем капитан сам пробил метров с 15 точно в руки Щенсны. Однако постепенно давление «орлов пустыни» становилось менее интенсивным, а в их действиях начала сквозить усталость.

Подопечные Михневича, напротив, всё чаще организовывали опаснейшие контратаки, пользуясь наличием свободных зон на чужой половине. Так, Аркадиуш Милик после подачи с левого фланга головой пробил в перекладину. А следом Левандовски, пытаясь замкнуть прострел с противоположного края, коленом отправил мяч в штангу.

Казалось, именитый форвард так и не сумеет снять проклятие чемпионатов мира в этом матче. Однако в концовке ему помог Абдулела Аль-Мальки. Опорник опустился к защитникам для розыгрыша, но далеко отпустил мяч и позволил Роберту обокрасть себя. Футболист тут же выскочил на рандеву с Мохаммедом Аль-Оваисом и спокойно пробил мимо него. Забив, нападающий не сдержал эмоции и расплакался прямо на поле, получая поздравления от партнёров. Более того, уже в добавленное время Левандовски снова убежал один на один с вратарём, но тот выручил команду. Однако главное, полякам удалось набрать три очка при не самой яркой игре. Саудовцы же хотя и больше владели мячом и создали немало моментов, забить так и не сумели.