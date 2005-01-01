Фернандес с передачи Месси забил мяч в ворота Мексики

Сборная Аргентины проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Мексики.

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес отличился на 87-й минуте после передачи Лионеля Месси.

Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. На данный момент счёт 2:0 в пользу команды Лионеля Скалони.

Главный судья встречи — Даниэле Орсато из Италии.

Напомним, что мундиаль в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Месси открыл счёт в матче с Мексикой.