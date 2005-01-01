Месси открыл счёт в матче с Мексикой
Сборная Аргентины проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Мексики.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился на 64-й минуте.
Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды Лионеля Скалони.
Главный судья встречи — Даниэле Орсато из Италии.
Напомним, что мундиаль в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что Аргентина нанесла первый удар по воротам Мексики на 41-й минуте.