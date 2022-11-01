Одиночество Роналду, критика Месси от сына Марадоны и реверанс Черчесову: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Криштиану Роналду оказался единственным игроком на чемпионате мира в статусе свободного агента после досрочного расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Диего Синагра, сын легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, раскритиковал Лионеля Месси и заявил, что форварда ПСЖ нельзя сравнивать с его именитым отцом. Дидье Дешам стоически воспринял потерю из-за травмы ещё одного игрока французской команды, а голкипер сборной Мексики Гильерме Очоа, отбивший удар Роберта Левандовски с пенальти, привёл в неописуемый восторг учеников мексиканской школы.

Роналду в поисках нового вызова

Криштиану Роналду оказался единственным игроком чемпионата мира в Катаре без действующего клубного контракта. Накануне «Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении соглашения с португальским нападающим. Нельзя сказать, что это решение стало хоть в какой-то степени неожиданным. После выхода в свет скандального интервью с критикой главного тренера и руководства клуба вопрос заключался лишь в том, когда состоится разрыв — во время мирового первенства или после его окончания.

«После переговоров мы пришли к взаимному соглашению о досрочном расторжении контракта. Я люблю «Манчестер Юнайтед», люблю болельщиков, это никогда не изменится. Однако пришло время искать новый вызов. Желаю команде всяческих успехов в оставшейся части сезона и в будущем», — прокомментировал событие 37-летний футболист.

При этом за несколько минут до публикации пресс-службой МЮ сообщения о расторжении контракта Роналду разместил в соцсетях пост с рекламой своей новой коллекции часов, в которой многие усмотрели троллинг в адрес теперь уже бывшего клуба. Дело в том, что на циферблате эксклюзивного аксессуара изображён гол Криштиану в ворота британской команды во времена его выступлений за «Реал».

Между тем, по сообщениям СМИ, у португальца уже есть два конкретных предложения по продолжению карьеры: от «Ньюкасла» и «Аль-Насра». Владелец обеих команд — Суверенный фонд Саудовской Аравии во главе с наследным принцем страны Мухаммедом бен Салманом. По данным инсайдеров, саудовский клуб пытался подписать Роналду прошлым летом и предлагал ему зарплату в €242 млн за два сезона. Тогда Криштиану выбрал возможность выступать в еврокубках с «красными дьяволами». Теперь, когда португалец стал свободным агентом, «Аль-Наср» готов повторить своё предложение.

Сын Марадоны призвал не сравнивать Месси с Диего

Аргентина с трудом переживает поражение своей сборной на турнире от Саудовской Аравии. В этой ситуации, разумеется, первым под огнём критиков оказывается лидер команды — Лионель Месси. Так, Диего Синагра, сын Диего Марадоны, заявил, что форвард ПСЖ недотягивает до уровня его легендарного отца.

«Сравнивать Месси и моего отца могут только те, кто не смотрит и не понимает футбол. Речь о двух разных планетах. Но мне не хочется сразу ставить на Лионеле крест», — заявил бывший пляжный футболист.

Также он высказался по поводу итогового результата первого матча национальной команды. По мнению Синагры, вряд ли имела место недооценка соперника.

«Я опустошён из-за поражения Аргентины. Мне трудно поверить, что это действительно произошло. Проиграть Саудовской Аравии — это безумие. Не думаю, что Аргентина была самонадеянной. Таков футбол. Если ты недожимаешь соперника, то даже самые неважные команды могут этим воспользоваться», — подчеркнул сын великого нападающего.

А вот экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, напротив, выступил в защиту аргентинского футболиста, который хорошо ему знаком по выступлению в испанской «Барселоне».

«Как болельщику «Реала» Месси потрепал мне немало нервов. Но как поклонник спорта я не раз наслаждался его игрой. Он лучший футболист в истории и почти всю свою карьеру провёл в моей стране», — цитирует теннисиста Sportskeeda.

По мнению Надаля, команда Месси остаётся кандидатом на золото чемпионата мира, несмотря на поражение.

«У некоторых сборных есть небольшое преимущество перед другими: это Аргентина, Испания, Франция, Португалия и Германия. Но у каждой есть шанс. Исход невозможно предсказать», — подчеркнул спортсмен.

Между тем экс-нападающий южноамериканцев Серхио Агуэро, вынужденный завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, рассказал, что никак не может попасть в расположение команды, чтобы встретиться с бывшими партнёрами и пожелать им удачи. По словам аргентинца, он загодя подал все документы на аккредитацию, но до сих пор её не получил. Форвард оказался весьма недоволен таким положением вещей.

«Раздражает, что некоторые приезжают и в тот же день неожиданно попадают в расположение сборной. Я отправил им пожелание удачи. Если меня не хотят там видеть, хорошо, но скажите мне это в лицо», — заявил Агуэро.

Саудиты же широко празднуют свою историческую победу. Король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд даже объявил среду выходным днём во всей стране, а игроки, по данным СМИ, получили беспрецедентные призовые. По словам футбольного агента Тимура Гурцкая, сумма награды составила €2,5 млн каждому.

«По-моему, чемпионат мира для Саудовской Аравии уже закончился», — пошутил по этому поводу Гурцкая.

Череда травм

Третий день чемпионата мира, к сожалению, оказался богат на травмы. Больше всего болельщиков и футболистов напугал защитник Саудовской Аравии Яссер Аль-Шахрани. Он получил повреждение в столкновении с вратарём своей же команды Мохамедом Аль-Овайсом. Выбивая мяч кулаком, голкипер угодил коленом в лицо соотечественнику. Аль-Шахрани рухнул на газон как подкошенный, а через какое-то время его унесли с поля на носилках. Через несколько часов в прессе появился рентгеновский снимок, на котором фигурировали жуткие повреждения: перелом челюсти, раздробление нескольких лицевых костей. Сообщалось, что футболиста экстренно увезли в Германию на операцию.

К счастью, картинка оказалась фейком, а повреждения — не такими существенными, хотя защитник действительно находится в больнице. Узнав о циркулирующих слухах, Аль-Шахрани записал видеообращение, в котором заверил всех в своём хорошем самочувствии и поздравил партнёров со знаковой победой.

Очередная потеря из-за травмы постигла сборную Франции, которая и так уже выглядит на этом чемпионате практически обескровленной. Ещё накануне турнира было известно, что в нём не смогут принять участие Поль Погба и Н’Голо Канте, а в ходе тренировок в Катаре лазарет действующих чемпионов мира пополнили Кристофер Нкунку и Карим Бензема.

И вот в матче с Австралией Дидье Дешама постигла новая потеря: разрыв крестообразных связок правого колена получил ведущий защитник Лукас Эрнандес. А ведь в распоряжении тренера и так оставалось лишь 25 игроков, так как он не стал никого вызывать на замену Бензема. Но, кажется, Дешама эта ситуация не слишком напрягает.

«Я найду другие решения. Послушайте, чтобы себя полностью обезопасить, нам пришлось бы взять на турнир 33 игрока, то есть по три человека на каждую позицию на поле. У нас есть Тео Эрнандес. А потом появятся другие альтернативы», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Триумф Очоа на радость детям

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа стал главным героем встречи с Польшей. Он отразил пенальти в исполнении Роберта Левандовски и сохранил ворота в неприкосновенности, что позволило команде начать турнир на позитивной ноте. Сам футболист после матча скромно заявил, что лишь выполнял свою работу. Также он рассказал, что именно этому элементу — удару с 11-метровой отметки Левандовски — было посвящено множество тренировок.

«Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц. Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовски — та ещё задачка: ты видишь более 50 ударов и всё равно не знаешь, как он пробьёт. Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль», — цитирует Очоа Sports.ru.

Между тем в соцсетях разошлось видео реакции учеников одной из мексиканских школ после того, как 37-летний голкипер отбил тот самый пенальти. Ребята, смотревшие матч в большой аудитории, устроили соотечественнику громкие и продолжительные овации.

Реверанс Черчесову из сборной Туниса

Полузащитник сборной Туниса Аисса Лаидуни был признан лучшим игроком матча с Данией. Футболист заявил, что большой вклад в его успешное выступление внёс бывший наставник национальной команды России Станислав Черчесов, под руководством которого он тренируется в венгерском «Ференцвароше».

«У меня с ним очень хорошие отношения, считаю его сильным тренером, он — топ-уровень. Я у него многому научился, получил от него немало полезных советов, потому что он хорошо знает этот турнир. Его мнение для меня было важным», — приводит слова тунисца ТАСС.

Также спортсмен поделился, какие напутствия получил от российского специалиста перед отъездом в расположение сборной.

«Перед турниром он пожелал показать свой уровень игры, быть сконцентрированным. Кстати, мы с ним не так давно списывались — около трёх дней назад», — отметил Лаидуни.