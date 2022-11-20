«Криштиану для Португалии — это мессия»: Овчинников о факторе Роналду, величии Нойера и фаворитах ЧМ-2022

Бразилия, Сербия и Германия — главные фавориты чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом в интервью RT заявил бывший голкипер и тренер сборной России Сергей Овчинников. При этом он выразил надежду, что за высокие места сумеет побороться и Англия, цвета которой защищают множество ярких игроков. Также специалист рассказал о самом ярком воспоминании о мундиалях, объяснил, почему Криштиану Роналду было необходимо включить в заявку Португалии, и выразил надежду, что турнир в Катаре не превратится в политическое шоу.

— До сих пор ведутся споры по поводу того, что турнир состоится в Катаре. Как вы относитесь к данному решению?

— Любой выбор места проведения мундиаля всегда вызывает вопросы. Около половины стран обычно возмущаются, почему именно этому государству отдали право принять турнир: будь то Россия, ЮАР или Бразилия. В этот раз остановились на Катаре. Но давайте сначала посмотрим соревнования, а потом уже порассуждаем, правильно поступили в ФИФА или нет.

Я думаю, этот чемпионат мира пройдёт очень хорошо с точки зрения организации. Во-первых, логистика удобная, не нужно далеко ездить. Во-вторых, в этом регионе событие такой значимости состоится впервые. И уверен, шейхи сделают всё возможное, чтобы болельщикам и командам понравилось пребывание в Катаре.

Единственное, переживаю, как бы чемпионат мира не превратился в политические шоу. Поскольку в последнее время ситуация доходит до абсурда. Должна быть спортивная составляющая — и всё! Однако, к сожалению, мы видим изречения представителей разных стран.

— Вы имеете в виду предложение исключить Иран?

— Да, и ещё про Тунис вроде говорили. Плюс были призывы вернуть Украину. Но если Иран отстранять, то из Европы никого не введёшь, потому его место должна занять страна из Азиатской конфедерации.

— Некоторых не совсем устраивает система квалификации на чемпионат мира, поскольку на турнир отбираются слабые команды типа Эквадора и Саудовской Аравии, а действующие чемпионы Европы итальянцы второй раз пропускают финальную стадию.

— В своё время у многих стран вызывало недовольство, что у Европы самое большое представительство на чемпионате мира. От Азии и КОНКАКАФ вообще отбиралось всего две команды. Было время, когда на турнир попадали только две латиноамериканские сборные. От Северной Америки сейчас могут выйти три коллектива, а раньше один. Естественно, эти конфедерации призывали к изменению системы распределения квот. А этого можно добиться двумя способами: увеличить число участников или отобрать несколько мест у Европы. В ФИФА сделали и то и другое.

— В итоге упала зрелищность турнира, поскольку на групповой стадии практически отсутствуют топовые матчи. Нет опасений, что при расширении первенства до 48 участников зрители просто не станут смотреть первую половину мундиаля, а будут начинать с плей-офф?

— Понимаю, о чём вы говорите. Может быть, до этого абсурда не дойдёт. С точки зрения спортивной составляющей чемпионат мира, безусловно, от увеличения числа команд теряет в зрелищности. Когда было шесть групп и всего 24 сборные, то на турнир отбирались сильнейшие, и тогда каждый матч являлся олицетворением высшего уровня футбола. Сегодня много проходных встреч. Причём и на чемпионате Европы, и в Лиге чемпионов то же самое. Поэтому, на мой взгляд, уменьшение количества участников придало бы больший престиж соревнованиям и смотрибельность бы выросла. Но в данном случае на решение ФИФА, скорее всего, влияет финансовая выгода: телевизионные права, спонсорские контракты и другие виды маркетинга. К сожалению, «бабло» побеждает всё.

— Какую сборную из не отобравшихся в Катар вы бы хотели видеть на чемпионате мира?

— Италию. Она нуждается в некоем импульсе для развития. Всё-таки это исторически мировой футбольный лидер, подаривший большое число великих спортсменов и команд. Сама сборная много всего выиграла, на её территории дважды проводился мундиаль. По моим ощущениям, сегодня они перестали прогрессировать. А участие в чемпионате мира или Европы даёт тот самый толчок для движения вперёд.

Посмотрите, как на нашу страну повлиял ЧМ-2018. Причём не только на сам футбол. Люди стали ходить на стадионы. Дети начали заниматься. И Италия — это, конечно, потеря для чемпионата мира.

Овчинников о проведении в Катаре чемпионата мира по футболу

— Какой мундиаль у вас ярче всего отпечатался в памяти?

— ЧМ-1982. Его я помню полностью. Предыдущий тоже смотрел, наверное, но не понимал происходящее на поле. А за чемпионатом мира в Испании следил уже осознанно, как человек, сам занимающийся футболом.

— Назовите своё самое яркое воспоминание о чемпионатах мира?

— Пожалуй, это самое горькое разочарование, когда в 1986 году сборная СССР уступила Бельгии со счётом 3:4. То поражение было трагедия для всей страны: проиграли коллективу, который превосходили во много раз. Наши смотрелись очень хорошо и могли легко победить на чемпионате мира.

Причём, тогда не показывали матч. И все, кто мог, слушали «Голос Америки» и другие иностранные радиостанции. Вся страна знала, что сборная играла, но не было результата. Команда феерично выступала, поэтому надеялись на победу 5:0, а вместо этого 3:4.

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Помню, мы утром с молодёжкой улетали на сборы и вдруг в аэропорту узнаём о поражении. Никто даже не поверил. Начали звонить родителям, чтобы перепроверили результат. К сожалению, это оказалось правдой. Очень запомнилось то разочарование, которое я испытал. В тот момент самому очень захотелось выиграть мундиаль, но не удалось.

— Вы в итоге даже не сыграли в финальной стадии. Насколько сильно из-за этого переживали?

— Я особо не расстраивался. Наверное, просто обстоятельства так складывались: от меня мало что зависело. В 1994-м не попал в заявку из-за травмы, в 1998-м мы не завоевали путёвку. В 2002-м виноват сам. Надо было уже после ЧМ говорить кое-какие слова про «Спартак». А потом я закончил спортивную карьеру.

— Неужели в 2002-м причиной невызова стала только фраза, что вы не любите красно-белых?

— Нет, конечно. Да теперь уже неважно. У нас сейчас хорошие отношения с Олегом Ивановичем Романцевым. И он тогда был по-своему прав. И у меня никаких обид по этому поводу нет.

— То есть в итоге вы спокойно тот эпизод пережили?

— Как выяснилось потом, да.

— Пусть и по другим причинам, но сейчас нечто подобное переживает Давид де Хеа, не получивший права представлять Испанию в Катаре. Как думаете, почему один из лучших вратарей последнего десятилетия на попал в заявку?

— Я не думаю, что причина в каком-то регрессе. Просто каждый тренер сам для себя расставляет приоритеты при выборе футболистов. Значит Луис Энрике не видит в де Хеа голкипера, который ему нужен в сборной на чемпионате мира. А, например, Эрика тен Хага всё устраивает.

— Говорят, что и он ищет де Хеа замену.

— Слухи всегда ходят. «Манчестер Юнайтед» — это такой клуб, который должен иметь неоспоримого первого номера, каким был Петер Шмейхель. Но если говорить про де Хеа, не думаю, что он является корнем зла как в случае с МЮ, так и с Испанией. В конце концов, не он играл на Евро-2020, а Унай Симон.

— Кто из современных голкиперов вас особенно впечатляет?

— Мануэль Нойер. Он ещё из старой плеяды. У него есть свой стиль. Сейчас вратарей готовят с использованием блоковой системы. Всё это основано на игре немца. Только у него это от природы. Дальше он просто развил свои лучшие качества. А все остальные теперь пытаются за ним повторять. Но не получится, потому что немец всё делает по-другому. Люди просто не понимают этого, и в итоге предлагают голкиперам абсолютно непрогрессивную методику. Но я думаю, рано или поздно это прекратится.

Ещё нравится Алисон из «Ливерпуля». У него фееричная реакция и великолепное понимание в вопросах организации атаки. Вратарь в стиле Юргена Клоппа.

— Что вы имеете в виду?

— Я неплохо знаю немецкого специалиста. Он мне импонирует как тренер. Мы познакомились, когда Клопп работал в «Майнце», а я последний год играл за «Динамо». Разговаривали с ним вместе с Юрием Палычем (Сёминым. — RT). Меня поразило, что он просто фонтанировал идеями. У него очень глубокое понимание футбола.

И посмотрите, какую команду Клопп собрал! Что не игрок, то очень сильная индивидуальность. И весь коллектив — это олицетворение его как тренера. Это очень редко встречается.

Овчинников о самом горьком разочаровании

— Кто, на ваш взгляд, является фаворитом предстоящего чемпионата мира?

— Бразилия, Сербия и Германия.

— Почему вы так верите в Сербию?

— Когда я сказал перед чемпионатом мира 2018 года, что его выиграет Хорватия (дошла до финала ЧМ, но уступила Франции. — RT), мне задали тот же вопрос. Посмотрим.

— Среди фаворитов также называется Аргентина. Четыре года назад она с трудом вышла в плей-офф, вылетела уже в первом раунде, и с того момента вряд ли стала сильнее. Вас это не удивляет?

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— Знаете, на моей памяти было много версий сборной Аргентины. На ЧМ футболисты всё время приезжали разобранными. Но в итоге один раз они его выиграли, потом доходили до финала, полуфинала. Они всё время в топе, потому что умеют мобилизоваться по ходу соревнований. Тяжело выступают в группе, но затем разыгрываются и претендуют на самые высокие места. Может быть, у них такая особенность.

С Бразилией всё понятно. Она всегда фаворит. Немцы тоже. Хочется ещё, чтобы англичане выстрелили. Они же родоначальники футбола и имеют хороший состав. К тому же, лига играющая.

— Однако у них не самый сильный наставник.

— Тренер на чемпионате мира не самая принципиально важная фигура. Его роль значительно больше во время отбора. А здесь у него исполнители такого уровня, которые сами всё понимают и знают. Просто хочется, чтобы Англия ярко выступила, хоть это и недружественная нам страна.

— При этом «три льва» провалили последний сезон Лиги наций и вылетели из высшего дивизиона, а в двух матчах уступили венграм с общим счётом 0:5.

— Венгрия — очень хорошая команда. Они могли и немцам пять забить.

— Но сборную Германии они вряд ли обыграют.

— И англичане тоже. Получается, соперники одного уровня.

— Что думаете о Португалии?

— Они вряд ли выиграют чемпионат, но нервы соперникам потреплют. До четвертьфинала или даже 1/2 должны дойти.

— А как быть с Криштиану Роналду? Начало сезона у него получилось откровенно неудачным. В 16 матчах он забил лишь три мяча, но при этом всё равно был приглашён на мундиаль. С одной стороны, на поле он может быть не так полезен, но и не выпускать его попросту нельзя, иначе есть риск возникновения конфликтной ситуации внутри коллектива.

— Криштиану для Португалии — это мессия, каким ранее был Эйсебио. Его невозможно посадить на скамейку запасных или не взять на мундиаль. Нация будет плакать. Они гордятся, что у них есть Роналду. И он будет в сборной до тех пор, пока сам не скажет: «Я закончил». Думаю, на чемпионате мира мы увидим совсем другого, фееричного форварда. Мне кажется, он будет одним из лучших игроков на первенстве в Катаре.

— Потому что из-за проблем в МЮ появится дополнительная мотивация?

— У него невероятный уровень мастерства. Если мы говорим о циркаче — это Лионель Месси, а о футболисте — это Роналду. Человек сделал себя сам и всегда работает на команду.

— Но ведь в 2008 году Луис Арагонес пошёл на рискованный шаг и не взял Рауля, а Испания впоследствии одержала победу на Евро.

— Это немного разные фигуры. При всём уважении к Раулю — он также является исполнителем высочайшего уровня. Но Роналду в когорте пяти великих, в которую также входят Пеле, Гарринча, Месси и Лев Яшин.

— Кто станет главным героем чемпионата мира в Катаре?

— Надеюсь, кто-то из вратарей. Может, Нойер или Алисон. Хочется, чтобы именно представитель этого амплуа оставил веху в развитии футбола, поскольку такого давно не было. Шмейхель, Яшин и Зепп Майер в своё время перевернули мир вратарского искусства, предложив новую манеру игры, которую используют и сейчас. Хочется, чтобы случилось какое-то революционное преобразование.

— Чтобы уже изменилась нынешняя система подготовки голкиперов?

— А вдруг победит Нойер? (смеётся) Думаю, это не связано. Просто это моё пожелание.