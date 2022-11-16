Главная звезда или причина провала: что ждёт Криштиану Роналду после скандального интервью в преддверии ЧМ-2022

Криштиану Роналду оказался в центре внимания за несколько дней до старта чемпионата мира по футболу. Резонансное интервью британским СМИ, вероятно, не только подвело черту под его вторым приходом в «Манчестер Юнайтед», но и могло накалить атмосферу в раздевалке сборной Португалии. Сумеет ли лучший бомбардир в истории национальной команды сгладить напряжение в коллективе и на эмоциях выдать лучший турнир в карьере или помешает звёздным партнёрам успешно выступить в Катаре — в материале RT.

Менее чем за неделю до старта чемпионата мира по футболу произошло событие, способное произвести эффект разорвавшейся бомбы. Криштиану Роналду дал скандальное интервью газете The Sun, в котором жёстко высказался о руководстве «Манчестер Юнайтед», тренерах Эрике Тен Хаге и Ральфе Рангнике, бывших одноклубниках Уэйне Руни и Гари Невилле, а в довершение фактически анонсировал уход из клуба. И хотя заявления форварда в основном относились к текущей ситуации в стане «красных дьяволов», они уже прямо или косвенно повлияли на положение дел в сборной Португалии, а впоследствии могут привести либо к её удачному выступлению, либо к провалу в Катаре.

Решение опубликовать интервью сразу перед мундиалем может иметь под собой сразу несколько причин. Возможно, Роналду твёрдо вознамерился покинуть «Манчестер Юнайтед» и захотел снять груз с души перед самым важным турниром четырёхлетия, который может стать для него последним в футболке сборной. Быть может, виной тому желание замотивировать самого себя перед чемпионатом и одновременно дать сигнал потенциальным работодателям, что он открыт к переговорам и готов влиться в новую команду уже зимой. Хотя крупные международные форумы уже давно перестали быть единственной возможностью продемонстрировать свои таланты и привлечь внимание потенциальных покупателей, для Криштиану это действительно может быть отличным шансом вновь напомнить о себе и завершить соревновательный год в составе гранда.

Успех на ЧМ-2022 даст понять, что Роналду ещё остаётся конкурентоспособным на высочайшем уровне, а его провал в первой половине сезона в «Манчестер Юнайтед» обусловлен не его спадом, а другими факторами. В 16 матчах во всех турнирах нападающий отметился всего тремя голами, чего с ним не случалось со времён его первого приезда на «Олд Траффорд». Правда, тогда Криштиану ещё не успел укрепиться в статусе топ-бомбардира, преимущественно исполнял роль вингера и старался чаще подыгрывать партнёрам, чем завершать атаки. Но если копнуть глубже, то и шансов у него было не так много. Если оставить за скобками не имеющую глобального значения для манкунианцев Лигу Европы, то португалец лишь четыре раза выходил в основе, а в пяти встречах получал меньше 45 минут игрового времени. В таких условиях себя непросто проявить любому форварду. А для такого спортсмена это наверняка было серьёзным ударом. Особенно на фоне высказываний Эрика тен Хага о намерении строить коллектив вокруг своей главной звезды.

Во многом, именно это и вызвало недовольство со стороны Роналду, в чём он и признался Пирсу Моргану. Как он сказал, в личной беседе голландский специалист обещал ему одно, но впоследствии не сдержал слово. Несомненно, сам португалец тоже вёл себя не очень красиво: с нарочито угрюмым видом наблюдал за игрой партнёров со скамейки, покидал стадион после замены. И это не красит звёздного форварда. Но если всё действительно было так, как он говорит на самом деле, то и его тоже можно понять.

Так или иначе, в истории со вторым приходом Роналду в «Манчестер Юнайтед» скорее всего можно ставить точку. Другое дело, чемпионат мира, на который Португалия привезла один из сильнейших составов за последние десятки лет, если не за всю историю. Фернанду Сантуш располагает сразу тремя качественными вратарями, в обороне имеются звёздные Рубен Диаш и Жоау Канселу, в средней линии —Бруну Фернандеш и Бернарду Силва, а в атакующей — Рафаэл Леау и Жоау Феликс. И это не считая ещё ряда качественных исполнителей, способных «таскать рояль» за признанными мастерами.

Однако ситуация вокруг Криштиану способна крайне негативно сказаться на перспективах Португалии на турнире. Уже сейчас можно предположить, что его интервью задело не только боссов МЮ, уже приступивших к переговорам о разрыве контракта, но и партнёров по клубу и национальной команде. В частности, того же Фернандеша, очень холодно поприветствовавшего Роналду во время встречи в раздевалке. Бруну хоть и пожал ему руку, но к недоумению соотечественника сразу повернулся к нему спиной.

Безусловно, по одному короткому видеофрагменту сложно судить, насколько напряжёнными стали отношения в раздевалке португальцев. По признанию бывшего хавбека «Локомотива» Жоау Мариу, он не стал иначе относиться к лидеру сборной, а давление на коллектив и самого нападающего не возросло. Но случай с Фернандешем послужил тревожным звоночком и возможным предвестником серьёзного конфликта внутри команды. Пусть тот же Мариу и попытался заверить в отсутствии напряжённости между звёздами.

Конечно, не стоит исключать вариант, при котором разногласия отойдут на второй план, а сам Роналду «расцветёт» и на эмоциях проведёт лучший мундиаль в карьере. Произошедшее в МЮ наверняка даст ему дополнительную мотивацию и заставит выложиться на все 110% в Катаре. И при поддержке партнёров игроку его таланта этого может быть достаточно, чтобы превратиться в одного из главных действующих лиц первенства. Как минимум, на групповом этапе, где Португалия встретится с Уругваем, Южной Кореей и Ганой. В противостоянии с первыми Криштиану будет вдвойне заряжен, ведь четыре года назад именно Эдинсон Кавани и компания не позволили ему пробиться в четвертьфинал, а остальные явно уступают в классе триумфаторам Евро-2016. Только за эти два матча он способен отгрузить три-четыре гола и войти в число претендентов на «Золотую бутсу».

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Если сам Роналду проведёт турнир жизни, а Португалия впервые за 16 лет дойдёт до полуфинала, то поведение Роналду можно будет назвать оправданным. Ему самому простят его излишнюю импульсивность и резкость, а клубы могут изъявить желание принять его у себя в качестве свободного агента. Но существует и другой сценарий, грозящий коллективу колоссальными проблемами, решить которые Сантуш вряд ли сумеет.

Предположим, Роналду не прибавит и продолжит выступать так же блекло, как делал это в АПЛ. Как поступит главный тренер? Сумеет ли он пойти против самого популярного футболиста современности и усадить его на скамейку, и при этом обставить это таким образом, чтобы не возникло повторения истории в «Манчестер Юнайтед»? Ведь в противном случае атмосфера в раздевалке рискует стать крайне напряжённой. Несмотря ни на что, Криштиану остаётся самым авторитетным игроком сборной и наверняка сможет заручиться поддержкой ряда партнёров. А это может обернуться бунтом и по совместительству одним из самых громких скандалов в истории чемпионатов мира.

Вопрос лишь в том, насколько велико влияние Роналду на других футболистов Португалии. Случай с Фернандешем вполне может быть свидетельством тому, что если оно не ослабло окончательно, то заметно снизилось. А в этом случае другие спортсмены вполне могут не поддержать его в возможном конфликте и занять сторону тренера. И тогда Сантушу останется либо найти общий язык с нападающим, либо воспользоваться опытом Георгия Ярцева. В 2004 году на тот момент главный тренер сборной России пошёл на беспрецедентный шаг и уже по ходу первенства Европы исключил из состава звёздного Александра Мостового. И хотя это не позволило ей преодолеть групповой этап, могло уберечь от возникновения ещё более острой конфронтации.