Ди Канио: Роналду выглядит жалким

Бывший нападающий сборной Италии Паоло Ди Канио высказался о скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Очень неприятно это слышать. Роналду выглядит жалким, когда использует свои личные проблемы для давления на клуб», — цитирует Ди Канио Football365.

Напомним, что Роналду дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг выступает за уход Роналду из МЮ.