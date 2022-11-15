Узнать больше

ESPN: тен Хаг выступает за уход Роналду из МЮ

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не хочет видеть в команде нападающего Криштиану Роналду после скандального интервью игрока.
ESPN: тен Хаг выступает за уход Роналду из МЮ
  • AP
  • © Armando Franca

«Тренер сказал боссам, что не хочет жертвовать сплочённостью команды ради португальца и готов к его уходу, даже если не удастся найти ему замену», — цитирует источник ESPN.

Напомним, что Роналду дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее автор скандального интервью с Роналду заявил, что на разговоре настоял футболист.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить