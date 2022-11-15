ESPN: тен Хаг выступает за уход Роналду из МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не хочет видеть в команде нападающего Криштиану Роналду после скандального интервью игрока.

«Тренер сказал боссам, что не хочет жертвовать сплочённостью команды ради португальца и готов к его уходу, даже если не удастся найти ему замену», — цитирует источник ESPN.

Напомним, что Роналду дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее автор скандального интервью с Роналду заявил, что на разговоре настоял футболист.