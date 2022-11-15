Автор скандального интервью с Роналду заявил, что на разговоре настоял футболист

Британский журналист Пирс Морган раскрыл подробности скандального интервью с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я чувствовал, что Криштиану должен выговориться. Я знал, что интервью станет бомбой. Он позвонил мне и сказал: «Я хочу сделать это сейчас». Начинается чемпионат мира, это повлияло на его решение», — цитирует Моргана Talk Sport.

Напомним, что Роналду дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а он сам не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду с агентом провёл встречу с представителями «Баварии».