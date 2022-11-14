Sky Sports: в «Манчестер Юнайтед» готовятся разорвать контракт с Роналду

В «Манчестер Юнайтед» планируют расторгнуть контракт с нападающим команды Криштиану Роналду.

Руководство и футболисты разочарованы словами, сказанными Роналду в одном из интервью Пирсу Моргану, поэтому клуб намерен расстаться с игроком, сообщает журналист Sky Sports Каве Солхегол в Twitter.

В интервью португалец заявил, что клуб его предал, а он сам не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 Роналду забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на интервью с Роналду.