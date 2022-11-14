Каррагер считает, что болельщики МЮ поддержат тен Хага в конфликте с Роналду

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на интервью с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду под руководством тен Хага заявил, что хочет уйти, отказался выходить на замену и ушёл со стадиона до окончания игры. 99% болельщиков будут на стороне тренера», — написал Каррагер в соцсетях.

Напомним, что Роналду дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а он сам не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Карим Бензема сообщил, что Роналду ещё не поздравил его с «Золотым мячом».