Лазарет вместо мундиаля: кто из топ-футболистов не сыграет на ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы

Садио Мане рискует пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года. Как сообщается в СМИ, полученное сенегальцем повреждение в матче Бундеслиги с «Вердером» оказалось серьёзнее, чем предполагалось изначально, из-за чего форвард «Баварии» не успеет восстановиться до старта мундиаля. Кто из звёздных игроков пропустит турнир — в материале RT.

Садио Мане (Сенегал)

Для нападающего мюнхенской «Баварии» чемпионат мира в Катаре вполне мог стать последней возможностью ярко проявить себя на крупнейшем турнире среди сборных. Хотя Садио Мане и не рассматривается в числе главных претендентов на «Золотую бутсу», а его Сенегал не входит в число фаворитов, шансы повторить своё лучшее достижение на мундиалях и второй раз в истории пробиться в четвертьфинал были довольно высоки. «Львы Теранги» попали в не самую сильную группу с хозяевами первенства, Эквадором и Нидерландами и вполне могли рассчитывать на выход в плей-офф. Но потеря лидера и лучшего бомбардира в истории национальной команды может спутать карты подопечным Алиу Сиссе.

В минувшие выходные Мане получил повреждение в матче Бундеслиги с «Вердером» и был заменён ещё в первом тайме. По словам тренера «Баварии» Дино Топмёллера, причиной тому стало банальное защемление нерва, но, по информации L’Equipe, ситуация оказалась гораздо сложнее. Как сообщили в издании, сенегалец травмировал сухожилие, из-за чего пропустит несколько недель. А это фактически ставит крест на его перспективах выступить на ЧМ.

Поль Погба (Франция)

Несколько раньше одного из своих лидеров лишились и действующие чемпионы мира. На протяжении нескольких месяцев Поль Погба отчаянно боролся за право отправиться в Катар и помочь Франции побороться за победу на втором подряд мундиале, но его надеждам не суждено было сбыться. Сразу после перехода в «Ювентус» полузащитник повредил мениск, а как только восстановился, случилось новое несчастье. Из-за длительного отсутствия нагрузок не выдержали мышцы левого бедра. Итог — ещё три недели на восстановление.

Но если у Мане ещё могут оставаться хоть и небольшие, но надежды на участие в турнире, то у Погба их давно нет. Об этом ещё в конце октября сообщила его агент Рафаэла Пимента. Правда, в качестве причины указала необходимость продолжить реабилитацию после операции на колене. Так или иначе трёхцветные остались без главного креативщика в центре поля. Но эта потеря не была бы такой тяжёлой, если бы не отсутствие другой звезды средней линии.

Н’Голо Канте (Франция)

Буквально за пару недель до этого французская команда лишилась одного из главных творцов успеха на ЧМ-2018 в России. Да, можно много говорить о спаде Н’Голо Канте и снижении его значимости для коллектива. И рациональное зерно в этом действительно есть. После Евро трёхцветные провели в общей сложности 15 матчей, и лишь в трёх из них на поле появлялся опорник «Челси». Но если до какого-то момента подопечным Дидье Дешама удавалось держать уровень и обходиться без работоспособного полузащитника, то со временем с этим стали наблюдаться серьёзные проблемы. В сезоне-2022/23 Лиги наций они одержали лишь одну победу и с пятью очками заняли третье место в группе, уступив как Хорватии, так и Дании. А ведь с «алой гвардией» им совсем скоро предстоит помериться силами в Катаре.

Причиной отсутствия Канте на турнире называется рецидив травмы подколенного сухожилия, полученной в концовке матча второго тура Английской премьер-лиги с «Тоттенхэмом». В конце августа полузащитник попал в лазарет, через месяц возобновил тренировки, но ненадолго. Как признался главный тренер «Челси» Грэм Поттер, из-за допущенных на последнем этапе реабилитации ошибок Н’Голо не только выбыл из строя, но и вовсе был вынужден лечь под нож. Сроки возвращения были оценены в четыре месяца. После этого о мундиале речи уже не шло.

Рис Джеймс (Англия)

Без серьёзных потерь не обошлись и вице-чемпионы Европы, в преддверии турнира лишившиеся сразу двух крайних защитников. Но если отсутствие в заявке на мундиаль Бена Чилуэлла вряд ли станет серьёзной проблемой для Гарета Саутгейта (при Люке Шоу, Джеймсе Джастине и Киране Триппьере), то потеря Риса Джеймса — тяжёлый удар для «трёх львов». Футболист «Челси» был одним из ключевых исполнителей в обороне, что подтверждают четыре матча подряд в основе в Лиге наций. Универсал способен как закрыть весь правый фланг, так и занять место в тройке центральных. А ведь именно эту схему наставник наигрывал в последнее время. Правда, не очень успешно.

Что касается Джеймса, то роковым для него стало противостояние с «Миланом» в Лиге чемпионов, в ходе которого тот повредил колено и выбыл на срок до восьми недель. И хотя теоретически защитник может восстановиться если не к старту, то к середине ЧМ, в команде на него уже не рассчитывают. По информации The Athletic, Саутгейт уже уведомил подопечного, что не собирается включать его в заявку на турнир, мотивируя это желанием поберечь его здоровье. Но если для Риса это может стать трагедией, то для некоторых его коллег — отличным шансом. Например, для звёздного игрока «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда, которому зачастую не хватало места в заявке.

Тимо Вернер (Германия)

Бывший партнёр Джеймса по «Челси» стал ещё одной жертвой напряжённого графика и бескомпромиссной борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Если бы Тимо Вернер мог выбирать, то наверняка предпочёл бы не выходить на поле в матче заключительного тура группового этапа с «Шахтёром». Пусть именно он ассистировал Кристоферу Нкунку и тем самым положил начало разгрому дончан, оставшиеся три мяча «Лейпциг» забил уже без него. На 19-й минуте он почувствовал болезненные ощущения в голеностопе и был заменён на Эмиля Форсберга, а на следующий день стали известны неутешительные результаты обследования. У нападающего был диагностирован разрыв синдесмоза, из-за чего он выбыл из строя до конца года.

И в связи с этим Германия рискует столкнуться с проблемой дефицита центрфорвардов. Да, самого Тимо очень сложно назвать забивным. В нынешнем сезоне он отметился девятью мячами в 16 встречах, а на групповом этапе Лиги наций отличился лишь дважды. Но равноценной замены по позиции ему нет. Попавшие в заявку Юссуфа Мукоко и Никлас Фюллькруг не провели ни одного матча за Бундестим, а Карим Адейеми скорее тяготеет к флангу. Таким образом, у Ханса-Дитера Флика может не остаться иного выбора, кроме как использовать схему с «ложной девяткой», роль которой могут исполнить как Кай Хаверц, так и Томас Мюллер.

Марко Ройс (Германия)

Но если у молодого Вернера ещё наверняка будет шанс блеснуть на мундиале, то у Марко Ройса, скорее всего, нет. Один из символов дортмундской «Боруссии» получил тяжёлую травму ещё в сентябрьской встрече с «Шальке», но отчаянно старался вернуться в строй до старта турнира в Катаре. Благо сам наставник был заинтересован в его кандидатуре. Однако все его попытки приводили лишь к очередным трудностям. В октябре полузащитник провёл один тайм с «Унионом», после чего вновь почувствовал дискомфорт в лодыжке и выбыл на две с половиной недели, а в ноябре отыграл лишь 23 минуты в противостоянии с «Бохумом». И снова не без последствий для здоровья. У немца диагностировали воспаление лонной кости, стоившее ему выступления не только в матче с «Вольфсбургом», но и на первенстве планеты.

И это уже далеко не первый раз, когда травмы мешают Ройсу продемонстрировать своё мастерство на крупном соревновании сборных. В 2014-м он сломался прямо перед мундиалем в Бразилии и не смог поучаствовать в завоевании золотых медалей, а два года спустя пропустил и Евро. И сейчас всё идёт к тому, что на такой минорной ноте и завершится его карьера в Бундесманншафт. Ведь на момент проведения следующего континентального турнира ему исполнится уже 36 лет.

Диогу Жота (Португалия)

Рискует заметно обеднеть и атакующий потенциал подопечных Фернанду Сантуша. Пусть Диогу Жота никогда не считался главной опцией Португалии в нападении и забивал в среднем лишь в каждой третьей встрече, он пользовался доверием наставника и был очень важен в контексте организации игры впереди. Недаром он начинал в старте шесть из девяти последних матчей команды, а ещё в двух выходил на замену. Причём в противостоянии с Чехией он появился на поле лишь на 67-й минуте и уже спустя четверть часа отметился голом.

Однако в середине октября стало известно, что Жота не сможет помочь своим партнёрам на мундиале. В принципиальной встрече с «Манчестер Сити» форвард «Ливерпуля» повредил икроножную мышцу и покинул поле на носилках. И хотя операция ему не потребовалась, о поездке в Катар пришлось забыть. Сначала об этом открыто заявил главный тренер красных Юрген Клопп, а затем подтвердил и сам футболист, оставив эмоциональное сообщение в соцсети. Диогу признался, что в тот вечер разбилась его мечта, но пообещал поддерживать сборную и постараться поскорее возобновить тренировки.