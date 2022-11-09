«Бавария» выступила с заявлением в связи с информацией о пропуске Мане ЧМ из-за травмы

Нападающий «Баварии» Садио Мане получил травму малоберцовой кости.

«Мане получил травму малоберцовой кости правой ноги. Он пропустит субботний матч с «Шальке». Дальнейшие обследования будут проведены в ближайшие дни. «Бавария» также находится в контакте с медицинским персоналом Сенегала», — говорится в сообщении «Баварии» на официальном сайте.

Сенегал сыграет в группе с Катаром, Нидерландами и Эквадором.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Мане не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.