«Бавария» выступила с заявлением в связи с информацией о пропуске Мане ЧМ из-за травмы
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«Мане получил травму малоберцовой кости правой ноги. Он пропустит субботний матч с «Шальке». Дальнейшие обследования будут проведены в ближайшие дни. «Бавария» также находится в контакте с медицинским персоналом Сенегала», — говорится в сообщении «Баварии» на официальном сайте.
Сенегал сыграет в группе с Катаром, Нидерландами и Эквадором.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что Мане не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.