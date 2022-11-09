L’Équipe: нападающий «Баварии» Мане не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане получил повреждение по ходу матча чемпионата Германии с «Вердером».

Как сообщает L’Équipe, Мане пропустит чемпионат мира в Катаре из-за полученной травмы.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Сенегал сыграет в группе с Катаром, Нидерландами и Эквадором.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан может успеть восстановиться к чемпионату мира 2022 года в Катаре.