L’Equipe: Варан успеет восстановиться после травмы к чемпионату мира
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Как сообщает L’Equipe, восстановление защитника идёт хорошими темпами, он должен вернуться в строй к началу чемпионата мира.
В нынешнем сезоне Варан принял участие в 11 матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал, почему Катар был выбран в качестве страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года.