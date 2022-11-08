L’Equipe: Варан успеет восстановиться после травмы к чемпионату мира

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан может успеть восстановиться к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает L’Equipe, восстановление защитника идёт хорошими темпами, он должен вернуться в строй к началу чемпионата мира.

В нынешнем сезоне Варан принял участие в 11 матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал, почему Катар был выбран в качестве страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года.