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Болельщики создали петицию с требованием перенести проведение ЧМ-2022 ради Мане

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Болельщики сборной Сенегала создали петицию с требованием перенести чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре в связи с травмой нападающего «Баварии» Садио Мане.
Болельщики создали петицию с требованием перенести проведение ЧМ-2022 ради Мане
  • Gettyimages.ru

«Лучший игрок Африки Садио Мане получил травму, поэтому мы должны отложить чемпионат мира ради него!» — говорится в заявлении.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала сыграет в группе А с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

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