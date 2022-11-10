Болельщики создали петицию с требованием перенести проведение ЧМ-2022 ради Мане

Болельщики сборной Сенегала создали петицию с требованием перенести чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре в связи с травмой нападающего «Баварии» Садио Мане.

«Лучший игрок Африки Садио Мане получил травму, поэтому мы должны отложить чемпионат мира ради него!» — говорится в заявлении.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала сыграет в группе А с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Рафаэль Надаль назвал главных фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.