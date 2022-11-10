Болельщики создали петицию с требованием перенести проведение ЧМ-2022 ради Мане
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«Лучший игрок Африки Садио Мане получил травму, поэтому мы должны отложить чемпионат мира ради него!» — говорится в заявлении.
ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала сыграет в группе А с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее Рафаэль Надаль назвал главных фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.