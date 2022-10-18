Канте пропустит ЧМ-2022 по футболу в Катаре из-за перенесённой операции
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Хавбека прооперировали после травмы подколенного сухожилия, из-за чего футболист пропустит ещё четыре месяца, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В нынешнем сезоне Канте принял участие в двух матчах за синих и не отметился результативными действиями. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Диогу Жота пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.