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Канте пропустит ЧМ-2022 по футболу в Катаре из-за перенесённой операции

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Полузащитник сборной Франции и «Челси» Нголо Канте пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре из-за перенесённой операции.
Канте пропустит ЧМ-2022 по футболу в Катаре из-за перенесённой операции
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

Хавбека прооперировали после травмы подколенного сухожилия, из-за чего футболист пропустит ещё четыре месяца, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне Канте принял участие в двух матчах за синих и не отметился результативными действиями. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Диогу Жота пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.

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