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Форвард сборной Португалии Жота пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

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Нападающий сборной Португалии Диогу Жота пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы.
Форвард сборной Португалии Жота пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
  • Gettyimages.ru
  • © John Powell

«Плохие новости по Диогу — он пропустит чемпионат мира в Катаре. У него довольно серьёзная травма икроножной мышцы. Печальные новости для футболиста, «Ливерпуля» и сборной Португалии», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Португалия сыграет в одной группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что сборная Японии по футболу первой прибудет в Катар на чемпионат мира.

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