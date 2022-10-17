The Peninsula Qatar: сборная Японии по футболу первой прибудет в Катар на чемпионат мира

Футболисты сборной Японии первыми прибудут в Катар для участия в чемпионате мира 2022 года.

Прилёт японцев в Катар запланирован на 7 ноября, сообщает The Peninsula Qatar со ссылкой на организаторов турнира.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее Месси назвал главных кандидатов на победу в чемпионате мира.