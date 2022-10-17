Месси назвал главных кандидатов на победу в чемпионате мира
- AP
- © Eduardo Munoz Alvarez
«Что касается фаворитов, то есть такие крупные команды, как Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания, и я уверен, что некоторых забыл», — цитирует Месси RMC Sport.
Он добавил, что если ему нужно оставить двух фаворитов, то это будут команды Бразилии и Франции.
Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что Катар примет Кубок Азии по футболу 2023 года.