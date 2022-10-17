Катар примет Кубок Азии по футболу 2023 года

Исполнительный комитет Азиатской футбольной конфедерации (AFC) утвердил Футбольную ассоциацию Катара (QFA) в качестве хозяйки Кубка Азии 2023 года.

Катар является действующим чемпионом турнира. В стране уже в третий раз пройдёт Кубок Азии.

Напомним, что с 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится чемпионат мира 2022 года по футболу.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее эмир Катара поблагодарил Россию за помощь в организации ЧМ-2022.