Погба не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы

Агент хавбека «Ювентуса» Поля Погба Рафаэла Пимента сообщила, что футболист не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за травмы.

«Поль хотел вернуться как можно скорее, но он должен набраться терпения, усердно работать в эти непростые времена и сделать всё возможное, чтобы ускорить своё возвращение для болельщиков и команды», — приводит слова Пименты Téléfoot.

В сезоне-2021/22 футболист провёл за МЮ 27 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал девять результативных передач. 11 июля хавбек перешёл в туринский клуб.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Франция сыграет в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Ранее Украина попросила ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира — 2022 в Катаре.