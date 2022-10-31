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Погба не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы

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Агент хавбека «Ювентуса» Поля Погба Рафаэла Пимента сообщила, что футболист не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за травмы.
Погба не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы
  • Gettyimages.ru
  • © Daniele Badolato - Juventus FC

«Поль хотел вернуться как можно скорее, но он должен набраться терпения, усердно работать в эти непростые времена и сделать всё возможное, чтобы ускорить своё возвращение для болельщиков и команды», — приводит слова Пименты Téléfoot.

В сезоне-2021/22 футболист провёл за МЮ 27 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал девять результативных передач. 11 июля хавбек перешёл в туринский клуб.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Франция сыграет в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Ранее Украина попросила ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира — 2022 в Катаре.

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