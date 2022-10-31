Украина попросила ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира-2022 в Катаре
- AP
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Об этом сообщается на сайте организации.
Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.
Иран сыграет в одной группе с Англией, США и Уэльсом.
Ранее сообщалось, что ФИФА может отстранить сборную Туниса от участия в ЧМ-2022.