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Украина попросила ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира-2022 в Катаре

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить сборную Ирана от участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Украина попросила ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира-2022 в Катаре
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

Об этом сообщается на сайте организации.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Иран сыграет в одной группе с Англией, США и Уэльсом.

Ранее сообщалось, что ФИФА может отстранить сборную Туниса от участия в ЧМ-2022.

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