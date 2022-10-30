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BBC: ФИФА может отстранить сборную Туниса от участия в ЧМ-2022

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Сборная Туниса может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
BBC: ФИФА может отстранить сборную Туниса от участия в ЧМ-2022
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Сборную могут отстранить от турнира из-за вмешательства государства в футбольные дела, сообщает BBC.

Уточняется, что министр молодёжи и спорта Туниса Камель Дегиш намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса. Организация считает заявление Дегиша попыткой вмешательства в деятельность федерации футбола страны и обратилась за разъяснениями.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Тунис сыграет в одной группе с Данией, Австралией и Францией.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан призвал прекратить критиковать чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

 

 

 

 

 

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