BBC: ФИФА может отстранить сборную Туниса от участия в ЧМ-2022

Сборная Туниса может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Сборную могут отстранить от турнира из-за вмешательства государства в футбольные дела, сообщает BBC.

Уточняется, что министр молодёжи и спорта Туниса Камель Дегиш намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса. Организация считает заявление Дегиша попыткой вмешательства в деятельность федерации футбола страны и обратилась за разъяснениями.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Тунис сыграет в одной группе с Данией, Австралией и Францией.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан призвал прекратить критиковать чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.