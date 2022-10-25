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Зидан — о критике ЧМ-2022 в Катаре: нужно оставить полемику и перейти к обсуждению игры

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан призвал прекратить критиковать чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Думаю, что мы должны оставить полемику в стороне и перейти к обсуждению игры и чемпионата мира — ради всех энтузиастов, которые просто хотят посмотреть футбол. В любом случае, то, что мы собираемся сказать о чём-либо, никогда не будет правильным, никогда не будет правдой и никогда не будет уместным», — цитирует Зидана RMC Sport.

Выбор Катара страной-хозяйкой ЧМ неоднократно критиковался в связи с нарушением прав человека в стране и условиями труда рабочих-мигрантов.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире. 

Ранее генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой отстранить сборную Ирана от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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