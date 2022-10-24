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Гендиректор «Шахтёра» призвал отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022 и отдать место Украине

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Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой отстранить сборную Ирана от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Гендиректор «Шахтёра» призвал отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022 и отдать место Украине
  • РИА Новости

«Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем», — написал Палкин в соцсетях.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Ирана в своей группе встретится с командами Англии, США и Уэльса.

Групповой турнир пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее Карло Анчелотти резко прокомментировал страх футболистов получить травму перед ЧМ-2022.

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