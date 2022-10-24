Анчелотти резко прокомментировал страх футболистов получить травму перед ЧМ-2022

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном страхе футболистов получить травму перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

«Если ты не хочешь получить травму, оставайся на диване. Сейчас все хотят тренироваться. Если кто-то говорит мне, что боится, пусть остаётся дома на диване, смотрит сериал или фильм, которых много», — цитирует Анчелотти Marca.

Мадридский клуб лидирует в испанской Примере, после 11 туров набрав 31 очко.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Катар примет Кубок Азии по футболу 2023 года.