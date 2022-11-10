Sky Sport Deutschland: Ройс пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
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Как сообщает Sky Sport Deutschland, 33-летний немец пропустит предстоящий турнир из-за повреждения, полученного 17 сентября в матче Бундеслиги с «Шальке» (1:0).
Напомним, что из-за травм полузащитник пропускал чемпионат мира 2014 года и чемпионат Европы 2016 года.
В нынешнем сезоне Ройс забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 12 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане пропустит ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы.