Sky Sport Deutschland: Ройс пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс не сыграет на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за травмы.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, 33-летний немец пропустит предстоящий турнир из-за повреждения, полученного 17 сентября в матче Бундеслиги с «Шальке» (1:0).

Напомним, что из-за травм полузащитник пропускал чемпионат мира 2014 года и чемпионат Европы 2016 года.

В нынешнем сезоне Ройс забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 12 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане пропустит ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы.