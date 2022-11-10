Сборная Германии объявила состав на ЧМ-2022
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза, в финальную заявку национальной команды попали 26 игроков:
Вратари Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Стеген, Кевин Трапп («Айнтрахт», защитники Армель Белла-Кочап, Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер, Тило Керер, Лукас Клостерманн, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, полузащитники Юлиан Брандт, Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Марио Гётце, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йонас Хофманн, а также нападающие Никлас Фюллькруг, Лерой Сане, Серж Гнабри, Карим Адейеми, Юссуфа Мукоко.
ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что сборная Франции объявила состав на ЧМ-2022.