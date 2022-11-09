Оглашена заявка сборной Франции на ЧМ-2022

Сборная Франции назвала состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Пресс-служба национальной команды Франции огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 25 футболистов.

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Стив Манданда («Ренн»).

Защитники: Бенжамин Павар, Лукас Эрнандес, Дайот Упамекано (все — «Бавария»), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Жюль Кунде («Барселона»), Тео Эрнандес («Милан»), Вильям Салиба («Арсенал»).

Полузащитники: Маттео Гендузи, Джордан Верету (оба — «Марсель»), Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Милан»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кристофер Нкунку («Лейпциг»).

Главный тренер сборной Франции — Дидье Дешам.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сборная Бразилии огласила заявку на ЧМ-2022.