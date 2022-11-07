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Сборная Бразилии огласила заявку на ЧМ-2022

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Сборная Бразилии назвала состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.
Сборная Бразилии огласила заявку на ЧМ-2022
  • AP
  • © Silvia Izquierdo

Пресс-служба национальной команды Бразилии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов.

Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Тьяго Силва («Челси»), Маркиньос (ПСЖ), Данило («Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Алекс Сандро, Бремер (оба — «Ювентус»), Эдер Милитао («Реал Мадрид»), Дани Алвес («УНАМ Пумас»).

Полузащитники: Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро, Фред (оба — «Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»), Фабиньо («Ливерпуль»), Эвертон Рибейро («Фламенго»).

Нападающие: Неймар (ПСЖ), Винисиус Жуниор, Родриго (оба — «Реал Мадрид»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм») Рафинья («Барселона»), Габриель Мартинелли, Габриэл Жезус (оба — «Арсенал»), Педро («Фламенго»).

Главный тренер сборной Бразилии — Тите.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Карим Бензема может пропустить стартовый матч своей команды на чемпионате мира в Катаре.

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