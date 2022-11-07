Get French Football: Бензема может пропустить старт ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема может пропустить стартовый матч своей команды на чемпионате мира в Катаре.

В тренерском штабе действующих чемпионов мира сомневаются, что 34-летний форвард будет готов сыграть в первом матче группы D с командой Австралии 22 ноября, сообщает Get French Football News.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

17 октября французский футболист впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне Бензема в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Оливье Жиру поедет со сборной Франции на чемпионат мира.