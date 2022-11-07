RMC Sport: Жиру поедет со сборной Франции на чемпионат мира

Нападающий «Милана» Оливье Жиру включён в заявку сборной Франции на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

По информации RMC Sport, об этом будет объявлено 9 ноября.

36-летний нападающий на двух чемпионатах мира провёл 12 матчей за национальную команду, отметился голом и двумя результативными передачами.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Ранее в МИД Катара эмоционально высказались о призывах бойкотировать ЧМ-2022.