RMC Sport: Жиру поедет со сборной Франции на чемпионат мира
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- © Luca Bruno
По информации RMC Sport, об этом будет объявлено 9 ноября.
36-летний нападающий на двух чемпионатах мира провёл 12 матчей за национальную команду, отметился голом и двумя результативными передачами.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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