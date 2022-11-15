Роналду — о сборной Португалии: мы на ЧМ-2022 для того, чтобы победить

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о предстоящем чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Мы на ЧМ-2022 для того, чтобы победить, и я верю, что у нас есть подходящий состав для этого. Но с другой стороны, есть ряд отличных команд с игроками мирового класса, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными и скромными», — цитирует Роналду AP.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Роналду высказался о своей популярности.