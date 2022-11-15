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Mirror: «Манчестер Юнайтед» планирует подписать Мбаппе

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Mirror: «Манчестер Юнайтед» планирует подписать Мбаппе
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Steenkeste /

МЮ планировал подписать Мбаппе следующим летом, когда контракт Роналду с клубом истечёт. Однако недавнее интервью португальца подтолкнуло английскую команду ускорить процесс трансфера, сообщает Mirror.

Уточняется, что МЮ готов заплатить ПСЖ за трансфер француза €170 млн, а Мбаппе будет зарабатывать £500 тыс. в неделю.

Напомним, что Роналду дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший нападающий сборной Италии Паоло Ди Канио высказался о скандальном интервью Роналду.

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