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AS: Де Хеа не попал в расширенный состав сборной Испании на ЧМ-2022 в Катаре

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Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике отправил в федерацию футбола страны расширенный список из 55 футболистов для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
AS: Де Хеа не попал в расширенный состав сборной Испании на ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Purslow /

Как сообщает AS, в расширенный состав не попал голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. В списке оказались вратари Дэвид Райа («Брентфорд»), Унай Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Давид Сория («Хетафе») и Роберт Санчес («Брайтон»).

Также известно, что на каждую позицию рассматривается по пять человек. Федерация футбола Испании не огласила весь список по просьбе Энрике.

Контракт 31-летнего испанца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. За 11 матчей в текущем сезоне Английской премьер-лиги де Хеа пропустил 16 мячей.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что де Хеа может продолжить карьеру в «Бетисе».

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