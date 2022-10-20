Fichajes: де Хеа может перейти в «Бетис» следующим летом
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Агент испанского вратаря планирует устроить переход в испанский «Бетис», который возглавляет Мануэль Пеллегрини, сообщает Fichajes.
Контракт 31-летнего испанца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. За девять матчей в текущем сезоне Английской премьер-лиги де Хеа пропустил 15 мячей.
После 12 туров АПЛ МЮ набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не исключает ухода вратаря де Хеа.