Fichajes: де Хеа может перейти в «Бетис» следующим летом

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в «Бетисе».

Агент испанского вратаря планирует устроить переход в испанский «Бетис», который возглавляет Мануэль Пеллегрини, сообщает Fichajes.

Контракт 31-летнего испанца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. За девять матчей в текущем сезоне Английской премьер-лиги де Хеа пропустил 15 мячей.

После 12 туров АПЛ МЮ набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не исключает ухода вратаря де Хеа.