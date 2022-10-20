Тен Хаг не исключает ухода де Хеа из МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не исключает ухода вратаря Давида де Хеа из команды.

«Мы ещё не приняли решение насчёт де Хеа. Но я могу сказать, что очень им доволен как вратарём. Первые две игры сезона он провёл не на лучшем уровне, но после этого можно было увидеть, насколько Давид помогает нам защищаться, обеспечивает стабильность», — приводит слова тен Хага ESPN.

По словам тренера, де Хеа нравится ему как личность.

«Я могу отлично с ним работать, но сперва давайте дождёмся зимы — и тогда уже поговорим о том, что делать», — сказал он.

Контракт 31-летнего испанца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. За девять матчей в текущем сезоне Английской премьер-лиги де Хеа пропустил 15 мячей.

После 12 туров АПЛ МЮ набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее тен Хаг прокомментировал поведение Роналду в игре с «Тоттенхэмом».