Эпидемия травм: почему сборная Франции рискует провалиться на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Франции продолжает терять важных футболистов за несколько дней до старта чемпионата мира по футболу в Катаре. К пропускающим турнир из-за травм Полю Погба и Н’Голо Канте добавился Кристофер Нкунку, получивший повреждение на тренировке. И это при том, что занятие также до конца не доработали Карим Бензема, Орельен Тчуамени и Рафаэль Варан. Почему подопечным Дидье Дешама будет непросто второй раз подряд победить на мундиале — в материале RT.

Подопечные Дидье Дешама подходят к мундиалю в Катаре в статусе одного из главных фаворитов. Действующие чемпионы располагают предельно сбалансированным составом, а также одним из сильнейших игроков поколения и свежеиспечённым обладателем «Золотого мяча». И в данном случае речь идёт о двух разных спортсменах, что лишь подчёркивает класс команды. Килиан Мбаппе и Карим Бензема могут сформировать если не самую эффективную, то уж точно именитую пару форвардов мундиаля и стать кошмаром для любой обороны. Но только в том случае, если форвард «Реала» сумеет оправиться от травмы и не последует по пути некоторых звёздных коллег.

Как это ни удивительно, но именно Франция понесла наибольшие потери перед ЧМ. Дидье Дешам уже давно смирился с отсутствием ключевых исполнителей средней линии — Поля Погба и Н’Голо Канте, а за несколько дней до старта соревнований лишился ещё одного хорошего полузащитника. В ходе борьбы с Эдуардом Камавингой повреждение на тренировке получил Кристофер Нкунку.

По итогам обследования, у хавбека «Лейпцига» диагностировали растяжение связок левого колена, поставившее крест на его перспективах выступить в Катаре. Об этом уже официально сообщили в пресс-службе трёхцветных и заявили о намерении заменить травмированного футболиста.

Безусловно, потерю Нкунку нельзя назвать критической. Он дебютировал за сборную лишь в марте 2022 года и хотя принял участие в восьми матчах, лишь трижды выходил в основе и суммарно отыграл 330 минут. Примечательно, что с Кристофером в старте французы смогли добиться одной победы — в товарняке с Кот-д’Ивуаром, в то время как в двух противостояниях с Хорватией набрали лишь одно очко. Сам хавбек в общей сложности дважды ассистировал партнёрам, но поразить ворота соперника не сумел.

На мундиале Нкунку наверняка получил бы игровое время, но вряд ли бы появлялся на поле с первых минут. Место атакующего хавбека прочно занято Антуаном Гризманном, форвардов — теми же Мбаппе и Бензема, а края закрывают либо защитники Флоран Менди и Бенжамен Павар (при схеме 3-5-2), либо вингеры Кингсли Коман и Мусса Диаби (4-2-3-1). Без Кристофера состав Франции станет менее глубоким, а наставник лишится «универсального бойца», способного закрыть сразу несколько позиций, но не более. В этом плане гораздо большие опасения вызывает состояние Карима, для которого та тренировка также сложилась не лучшим образом.

По информации RMC Sport, Бензема не только занимался по индивидуальной программе и не прикасался к мячу, но и покинул газон уже спустя 15 минут после начала. И хотя в окружении нападающего не видят причин для беспокойства и отмечают, что тот прошёл полный курс физиотерапии, это можно назвать тревожным звоночком. Судя по всему, нападающий «Реала» по-прежнему страдает от мышечных повреждений, из-за чего уже пропустил десять матчей в нынешнем сезоне. А если вспомнить, что в двусторонке не участвовали помимо прочих Орельен Тчуамени и Рафаэль Варан, ситуация становится совсем скверной.

На данный момент сложно сказать, какой схемы будет придерживаться Франция на ЧМ-2022. В Лиге наций Дешам перепробовал сразу несколько расстановок с двумя центральными защитниками, трижды делал выбор в пользу тройки. Причём эффект был примерно одинаковым. Трёхцветные не всегда смотрелись здорово, с трудом создавая моменты, а брать верх исключительно за счёт класса уже не получалось. На выходе сразу три поражения в шести встречах и третье место в группе с Хорватией, Данией и Австрией.

Но что бы в итоге ни выбрал Дешам, возможное отсутствие Бензема, Тчуамени и Варана может иметь очень серьёзные последствия. На бумаге у специалиста есть кем заменить каждого, а проводящего крайне блеклый сезон Рафаэля и вовсе сложно причислить к лидерам коллектива, но вкупе всё это заметно снижает его уровень в целом. А в последнее время «синие» добивались успеха не благодаря искромётной и ярко атакующей игре, а удерживая минимальное преимущество. Достаточно вспомнить предыдущий мундиаль в России, где они запомнились скорее умением «сушить» матчи, хоть и выдали сразу два «концерта» в плей-офф — с Аргентиной (4:3) и Хорватией (4:2). Правда, с учётом последних результатов в Лиге наций, ждать повторения не приходится.

Таким образом, изрядно критикуемый за не самый поставленный атакующий футбол и неспособность раскрыть потенциал своих подопечных Дешам может оказаться в ситуации, когда в его распоряжении станет заметно меньше ресурсов. Да, заменить Бензема может тот же Оливье Жиру, но назвать их равноценными исполнителями не получается, пусть форвард «Милана» и находится в отличной форме и временами демонстрирует невероятную продуктивность. С Тчуамени всё ещё сложнее, ведь он сам должен компенсировать отсутствие Канте в центре поля. А больше чистых опорников у французов попросту нет. Как и полноценной альтернативы Погба, вместо которого скорее всего выйдут либо Камавинга, либо Адриен Рабьо.

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Но если обратить внимание на поведение тренерского штаба, складывается впечатление, что там гораздо больше сомневаются в здоровье Бензема, чем Тчуамени. Травма Нкунку дала Дешаму возможность внести в заявку нового футболиста, но им оказался не опорник, а центральный нападающий. Из «Айнтрахта» был вызван Рандаль Коло-Муани — один из главных героев последних туров групповой стадии Лиги чемпионов. Во встречах с «Марселем» и «Спортингом» он отметился победными голами и помог франкфуртцам пробиться в плей-офф. И хотя молодой француз ярко провёл заключительный отрезок перед чемпионатом мира и заслужил право отправиться в Катар, в основу он может попасть лишь при наличии серьёзных проблем со здоровьем у обоих коллег по амплуа.

На основании всего этого складывается впечатление, что Франции будет очень непросто повторить успех четырёхлетней давности и второй раз подряд завоевать Кубок мира. Как и проповедующая такой же неказистый стиль Англия, она переживает кризис и может начать испытывать проблемы уже по ходу групповой стадии. Подопечные Дешама вряд ли сумеют преодолеть её без очковых потерь, ведь там им будут противостоять не только скромные Австралия и Тунис, но и та самая Дания, которая дважды огорчила в Лиге наций.

Несомненно, трёхцветных вряд ли ждёт фиаско 20-летней давности, когда они в статусе действующих чемпионов мира потерпели сокрушительное фиаско и набрали лишь одно очко в квартете с Уругваем, Сенегалом и той же Данией. Но в плей-офф они могут столкнуться с серьёзными испытаниями уже в первом раунде. Как это произошло на Евро, подопечные Дешама уже в 1/8 финала были биты Швейцарией. И это при здоровых Бензема, Погба и Канте, выигрывая 3:1 к 75-й минуте.