Нкунку пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Полузащитник сборной Франции Кристофер Нкунку пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы.

«Кристофер Нкунку получил травму на тренировке, поэтому должен отказаться от участия на чемпионате мира. Вся сборная разделяет печаль и желает ему скорейшего выздоровления», — передаёт слова пресс-службы сборной Франции RMC Sport.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее нападающий сборной Франции Кингсли Коман поделился ожиданиями от ЧМ-2022.