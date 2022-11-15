Коман: ЧМ-2022 будет первым и, возможно, последним в моей карьере

Нападающий сборной Франции по футболу Кингсли Коман поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Это будет мой первый и, возможно, последний чемпионат мира, потому что в футболе никогда не знаешь наверняка. Сейчас мне 26, может, к 30 я поправлюсь, но сейчас физически я не нахожусь в лучшей форме», — цитирует Комана Kicker.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился ожиданиями от ЧМ-2022.