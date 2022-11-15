Триппьер: Англия не должна бояться говорить, что может выиграть на ЧМ-2022

Защитник сборной Англии по футболу Киран Триппьер поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Англия не должна бояться говорить, что может выиграть чемпионат мира. Мы уже доходили до финала Евро, от нас ждут многого. Наша команда чувствует себя уверенно», — цитирует Триппьера The Telegraph.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд перечислил главных фаворитов чемпионата мира в Катаре.