Узнать больше

Триппьер: Англия не должна бояться говорить, что может выиграть на ЧМ-2022

Короткая ссылка
Защитник сборной Англии по футболу Киран Триппьер поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Триппьер: Англия не должна бояться говорить, что может выиграть на ЧМ-2022
  • AP
  • © Jon Super

«Англия не должна бояться говорить, что может выиграть чемпионат мира. Мы уже доходили до финала Евро, от нас ждут многого. Наша команда чувствует себя уверенно», — цитирует Триппьера The Telegraph.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд перечислил главных фаворитов чемпионата мира в Катаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить