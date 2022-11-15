Холанд перечислил главных фаворитов чемпионата мира в Катаре

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд назвал национальные команды Бразилии, Аргентины, Франции и Англии фаворитами предстоящего мундиаля в Катаре.

«Я думаю, что фаворитами должны быть Бразилия, Аргентина, Франция и, возможно, Англия. Я не могу назвать только одну сборную, потому что есть много хороших команд. Назову эти четыре», — цитирует Холанда Daily Mail.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Малком прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022.